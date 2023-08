Feuerwehrleute bei der Bergung unter der Maybachbrücke an der Nidda.

Feuerwehrleute bei der Bergung unter der Maybachbrücke an der Nidda. Bild © 5vision.news

Spaziergänger entdeckt Leiche am Ufer der Nidda

Die Polizei hat im Frankfurter Stadtteil Eschersheim eine Leiche aus der Nidda geborgen. Ein Spaziergänger hatte sie am Flussufer entdeckt. Die Todesursache des 38-Jährigen ist noch unklar.

In Frankfurt ist am Montagnachmittag eine Leiche aus der Nidda geborgen worden. Der leblose Körper wurde unter der Maybachbrücke im Stadtteil Eschersheim geborgen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Bei dem Toten soll es sich um einen 38-jährigen Mann aus Nordmazedonien handeln.

Ein Spaziergänger hatte den Toten demnach am Ufer gefunden. Zur Todesursache und der Frage, wie lange sich die Leiche im Fluss befunden hatte, wurden zunächst keine Angaben gemacht.