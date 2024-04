Eine englische Boulevard-Zeitung hat dem Frankfurter Bahnhofsviertel unlängst den Titel "gefährlichster Slum Deutschlands" verpasst. Gegen dieses Image will die Stadt verstärkt vorgehen. Einige Maßnahmen wurden am Dienstag vorgestellt.

Wie mächtig der Boulevard immer noch sein kann, zeigt sich dieser Tage bei der Diskussion um das Frankfurter Bahnhofsviertel. Seit das auflagenstarke englische Revolverblatt "Sun" den Stadtteil als "größten Slum Deutschlands" und "Zombieland" bezeichnete, das von tausenden aggressiven Drogenabhängigen bevölkert werde und in dem Schießereien auf offener Straße an der Tagesordnung seien, ist das ewig verruchte Viertel mal wieder in aller Munde. Der Hintergrund: Während der Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli werden fünf Spiele in Frankfurt ausgetragen.

Vielleicht erklärt das, warum am Dienstag beim vierten "Dialogforum Bahnhofsviertel" nicht nur Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) auf der Bühne stand, sondern mit ihm nicht weniger als sieben Dezernentinnen und Dezernenten - zwei Drittel des Frankfurter Magistrats. In einer eigens einberufenen Pressekonferenz wurde über ein geplantes Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Situation im Stadtteil informiert.

Josef will schnelle Verbesserung

Oberbürgermeister Josef verwahrte sich gleich zu Beginn gegen "Polemik in die eine oder andere Richtung". Es bringe nichts, die Situation zu beschönigen, sie zu überdramatisieren sei jedoch ebenfalls nicht hilfreich. Er betonte zudem, dass man sich im Magistrat auch im Hinblick auf die anstehende Fußball-EM zwar eine schnelle Verbesserung der Situation erhoffe, jedoch "eher von einem Marathon als einem Sprint ausgehe".

Konkrete Maßnahmen sollen bereits in den kommenden Wochen in den Bereichen Sicherheit, Sauberkeit, Quartiersaufwertung und Drogenhilfe umgesetzt werden.

Sicherheit

Bereits umgesetzt ist die Einrichtung einer Waffenverbotszone im Bahnhofsviertel. Diese gilt bereits seit November letzten Jahres. Laut Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller wurden seitdem im Viertel 41 Messer konfisziert. Hinzu kämen Schlagringe, Schreckschusspistolen und Teleskopschlagstöcke.

Sauberkeit

Bereits ab dem 1. Mai sollen die Arbeitseinsätze von Straßenreinigung und Entsorgung in den Früh- und Spätschichten verlängert werden. Täglich sollen eine zusätzliche Nassreinigung der Straßen sowie eine zusätzliche Tonnenabfuhr erfolgen. Die Spätschicht der Straßenreinigung erhält vier zusätzliche Mitarbeiter.

Drogenhilfe

Die Zuschüsse für Träger der Drogenhilfe werden aufgestockt. Die Stadt stellt insgesamt zwei Millionen Euro zusätzlich für Straßenarbeit und die Ausweitung der Öffnungszeiten von Einrichtungen der Drogenarbeit zur Verfügung.

Quartiersaufwertung

Das bislang als "Kaisersack" bekannte Ende der Kaiserstraße soll künftig den Namen "Kaisertor" tragen und in eine Fußgängerzone umgewandelt werden.

Ziel: Kein schlechtes Gefühl beim Gang ins Viertel

"Jeder Schritt muss eine Verbesserung bringen", betonte Oberbürgermeister Josef am Donnerstag. Dem Magistrat sei bewusst, dass die Situation im Bahnhofsviertel "nie vergleichbar mit anderen Stadtteilen sein wird". Dafür prallten dort zu viele Gegensätze aufeinander. Das Ziel müsse sein, dass niemand "mit einem schlechten Gefühl" ins Bahnhofsviertel gehe.

Eine ganz eigene Vision für das Problemviertel formulierte Nazim Alemdar, Eigentümer des Kult-Kiosks Yok-Yok. Er habe bereits das 100-jährige Jubiläum des Viertels mitgefeiert, seine Kinder das 125-jährige, und er hoffe, dass seine Enkelkinder das 150-jährige im Viertel feiern werden: "Denn das Bahnhofsviertel ist kein Zombieland."