Der Frankfurter Weihnachtsmarkt ist offiziell eröffnet. Erwartet werden in diesem Jahr 2,5 Millionen Besucher. Auch in Kassel, Hanau und Gießen öffneten die Märkte.

Glühwein, Punsch und heiße Maronen vor der Kulisse von Römer und Paulskirche: Seit dem späten Montagnachmittag ist der Frankfurter Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet.

Frankfurter OB: Tradition in Zeiten der Veränderung wichtig

"In Zeiten, in denen wir viele Umbrüche, viele Veränderungen erleben, ist Tradition und Kontinuität wichtig - wichtig für den Zusammenhalt einer Stadt, wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Dafür steht unser Weihnachtsmarkt", sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD)

Gemeinsam mit dem Vizepräsidenten von Eintracht Frankfurt, Michael Otto, knipste der Oberbürgermeister die etwa 25.000 LED-Lichter am Weihnachtsbaum namens "Sonny" auf dem Römerberg an. Die Eintracht ist in diesem Jahr Sponsor des Baumes, der aus dem Spessart stammt. Mit seinem Namen erinnert er an den im Februar verstorbenen Holocaust-Überlebenden und Eintracht-Fan Helmut "Sonny" Sonneberg. Auch Angehörige Sonnebergs waren bei der von Schneefall begleiteten Eröffnungsfeier dabei.

Auch Weihnachtsmärkte in weiteren Städten öffnen

Zu Beginn gab es ein musikalisches Rahmenprogramm der Oper Frankfurt sowie einen Auftritt des Künstler-Ehepaars Ross Antony und Paul Reeves. Der Frankfurter Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten Deutschlands, mehr als 200 Stände erstrecken sich durch die Innenstadt. Bis zum 21. Dezember rechnen die Veranstalter mit bis zu 2,5 Millionen Besuchern.

Auch die Weihnachtsmärkte in Hanau, Gießen und Kassel öffnen an diesem Montag, am Dienstag zieht der Wiesbadener Sternschnuppenmarkt nach, Marburg folgt am Freitag. Die Märkte in Offenbach, Darmstadt und Fulda haben bereits geöffnet.