Freibäder in Hessen ziehen positive Saison-Bilanz

Zum Ende der Freibadsaison ziehen hessische Freibäder eine positive Bilanz.

In den Wiesbadener Freibädern gab es eine deutliche Steigerung zum Vorjahr, wie eine Sprecherin des Bäderbetriebes Mattiaqua sagte. In Kassel sei das Niveau des Vorjahres etwas übertroffen, sagte ein Sprecher. Mit der Freibadsaison in Fulda sei man sehr zufrieden, sagte ein Sprecher der Rhön-Energie. In Gießen verzeichneten die Freibäder eine durchschnittliche Saison. In Frankfurt läuft die Saison noch: Das Freibad Hausen hat noch bis Ende September geöffnet.