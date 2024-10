Eine ausgebrannte Fahrzeughalle, niedergeschlagene Feuerwehrleute und ein Schaden in Millionenhöhe: Wie geht es weiter bei der Feuerwehr in Stadtallendorf? Die Stadt braucht Hilfe - und erlebt große Solidarität.

Die Bilder von brennenden Einsatzfahrzeugen und hohen Flammen bei der Feuerwehr in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) haben eine Welle der Unterstützung ausgelöst.

"Wir kriegen aus ganz Hessen Hilfsangebote, Unterstützungsangebote und Anfragen, wie man uns helfen kann", sagte Kreisbrandinspektor Lars Schäfer - von aufmunternden Worten bis hin zu praktischen Hilfsangeboten.

Solidarität und Interimswache

In der Nacht zum Mittwoch hatte ein verheerender Brand die erst in diesem Jahr neu eröffnete Fahrzeughalle zerstört, etwa ein Dutzend teurer Einsatzfahrzeuge sind den Flammen zum Opfer gefallen. Dazu andere Materialien, die dort gelagert wurden.

Ein angrenzendes Gebäude, in dem sich unter anderem Aufenthaltsräume befinden, wurde von den Flammen größtenteils verschont - eine Brandschutzmauer verhinderte womöglich schlimmeres.

Der Schaden liegt bei mehr als 20 Millionen Euro, vor allem zählt aber nun eins: Die Stadt muss den Brandschutz der Gemeinde sicherstellen.

Laut dem Radiosender FFH wird die Feuerwehr zunächst in eine Interimswache einziehen, ein Provisorium, das bereits genutzt wurde, bevor die neue Wache in diesem Jahr eröffnet wurde. In der Halle waren Fahrzeuge verbrannt, die extrem teuer sind: laut FFH zum Beispiel ein Unimog im Wert von 900.000 Euro oder ein Drehleiterwagen, der neu 1,2 Millionen Euro kostet.

Landrat Jens Womelsdorf (SPD) hatte angekündigt, der Kreis werde mit Fahrzeugen unterstützen, "und andere Feuerwehren unterstützen natürlich auch, das ist eine tolle Solidarität untereinander".

Brand wird vom LKA untersucht

Trotz der schwierigen Umstände sei die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt, berichtete Patrick Schulz, der Stadtbrandinspektor von Stadtallendorf. Man habe insgesamt vier Fahrzeuge auf Leih- und Mietbasis zur Verfügung gestellt bekommen und benötige derzeit noch eine Drehleiter, einen Rüst- und einen Gerätewagen, so Schulz. Das Gebäude sei brandversichert, für die Fahrzeuge habe es eine Vollkaskoversicherung gegeben.

Drei LKA-Spezialisten seien am Morgen vor Ort eingetroffen und nähmen nun die Brandruine in Augenschein, sagte Stadtbrandinspektor Schulz. Mit einem Ergebnis der Untersuchungen sei nicht vor kommender Woche zu rechnen.

Stadtbrandinspektor: "Tiefe Dankbarkeit"

Er bedankte sich mit einer Mitteilung bei allen, die ihre Solidarität gezeigt haben. "Unser besonderer Dank gilt allen Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, Firmen, Familien und unserer gesamten Blaulichtfamilie", heißt es auf der Seite der Feuerwehr.

"Die Unterstützung, die wir in dieser herausfordernden Zeit erfahren haben, ist unbeschreiblich und erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit."

"Der Schock ist groß und macht sprachlos", postet der Kreisfeuerwehrverband Marburg-Biedenkopf auf Instagram und bittet um Spenden. Es seien unter anderem alle Materialien der Kinder- und Jugendfeuerwehr zerstört worden. Damit der Nachwuchs weitermachen kann, hofft der Verband nun auf finanzielle Hilfe. Auf Facebook schrieb die Feuerwehr Lollar (Gießen), "wir stehen fest an eurer Seite. In solchen schwierigen Momenten zeigt sich die wahre Stärke unserer Blaulichtfamilie". Auch andere Nutzerinnen und Nutzer zeigten sich betroffen. Bei den Bildern habe ihm das Herz geblutet, schrieb ein Nutzer unter den Post der Feuerwehr Stadtallendorf. Brandschäden an der Fahrzeughalle: der Stadtallendorfer Feuerwehrstützpunkt Bild © picture-alliance/dpa