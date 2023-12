Angesichts steigender Pegel in Rhein und Main haben die ersten Kommunen Schutzmaßnahmen vor drohendem Hochwasser getroffen.

Wie die Stadt Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, wurde in Kostheim eine mobile Hochwasserschutzwand errichtet. Hessen Mobil bereitete zudem eine Vollsperrung der B42 bei Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) am Freitag vor. "Die kritische Marke wird am Morgen des 15.Dezember erwartet", teilte Hessen Mobil am Donnerstag mit. Die Vollsperrung dürfte von der Fähre Mittelheim bis Oestricher Kran reichen.