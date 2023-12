THW-Helfer aus Heppenheim (Bergstraße) und Geisenheim (Rheingau-Taunus) haben am Sonntag einen Einsatz im Serengeti-Park im niedersächsischen Hodenhagen beendet.

Nach dem Hochwasser pumpten sie in den vergangenen Tagen umliegende Felder leer, damit der Tierpark nicht überflutet wurde und die Tiere in den Gehegen bleiben konnten. Der Einsatz sei gut verlaufen, sagte ein Sprecher. Am Montag sollte das rheinland-pfälzische THW übernehmen.