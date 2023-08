In Heuchelheim, Heppenheim, Kronberg und Königstein ist das Trinkwasser mit Bakterien verunreinigt. Auch nach dem Wochenende besteht die Warnung. Die Behörden empfehlen, Wasser abzukochen. Zwei Städte stellen eine Entwarnung in Aussicht.

Auch nach dem Wochenende gibt es noch keine Entwarnung für mindestens vier Kommunen in Süd- und Mittelhessen sowie im Rhein-Main-Gebiet. Das Trinkwasser kann noch immer mit Bakterien verunreinigt sein. Betroffen sind Teile von Königstein (Hochtaunus), Heppenheim (Bergstraße) und Heuchelheim (Gießen). Auch Kronberg im Taunus zog am Samstag nach und gab eine Warnmeldung heraus.

Trinkwasser: Entwarnung könnte bald kommen

Empfohlen wird, das Wasser abzukochen. In Königstein und Heppenheim gilt dies seit Donnerstag, in Heuchelheim bereits seit Anfang der Woche. Kronberg zog daraufhin seine Routineprüfung des Wassers vor und empfahl das Abkochen in Teilen des Ortes ab dem Wochenende. Die betroffenen Leitungsnetze sollen desinfiziert werden. Wie lange das dauert, war am Montag noch nicht abzusehen.

In Heppenheim ist laut Stadtwerke der Ortsteil Sonderbach betroffen . Bei Kontrollen der Trinkwasseranlagen seien Überschreitungen der Grenzwerte für coliforme Keime und Escherichia coli festgestellt worden. Seit 3. August werde gechlort. Am Montag teilten die Stadtwerke auf hr-Anfrage mit, dass die Chlorung zwar abgeschlossen sei, man aber noch das Ergebnis des Labors abwarten müsse. Danach könnte die Entwarnung kommen. Nach den Ursachen für die Verunreinigung werde gesucht.

Heuchelheim: Entwarnung frühestens zum Wochenende

Auch in Heuchelheim besteht die Warnung noch. Hier wurden Enterokokken und coliforme Bakterien nachgewiesen, wie die Stadtwerke Gießen mitteilten . Seit dem 1. August werde hier dem Wasser Chlor zur Desinfizierung zugesetzt. Diese Chlorung soll bis mindestens Dienstag fortgeführt werden, danach müsse gewartet werden bis das Chlor aus dem Wasser ist, um Proben aus dem Wasser zu entnehmen. Frühestens zum Wochenende könne die Warnung demnach aufgehoben werden.

Fälle in Königstein und Kronberg hängen zusammen

In Königstein habe man indes die Ursache für die Verunreinigung gefunden. Es habe "natürliche Gründe" gehabt, hieß es von den Stadtwerken: Die Lieferkette und der Fremdbezug von Wasser sei das Problem gewesen. Königstein wird aus Kronberg mit zusätzlichem Wasser beliefert.

Neben dem Abkochgebot war vor der Zubereitung von Säuglingsnahrung mit dem Trinkwasser gewarnt worden. Dies betrifft Königstein sowie den Stadtteile Mammolshain und Schneidhain. Auch hier wurde das Leitungsnetz gespült und desinfiziert. Diverse Tests stünden noch aus - verlaufen sie ohne festgestellte Belastung, kann voraussichtlich am Mittwoch Entwarnung gegeben werden.

Kronberg: Verunreinigung in Hochbehälter

Auch Kronberg hält die Warnung weiterhin aufrecht. Hier habe man die Ursache innerhalb des Stadtgebiets auf sogenannte Hochbehälter eingrenzen können, teilte der erste Stadtrat von Kronberg, Heiko Wolf, dem hr mit. In zweien dieser großen unterirdischen Zisternen sei eine erhöhte Verunreinigung festgestellt worden. Jeweils am Samstag und Montag habe die Stadt die Behälter gespült und desinfiziert - man werde an allen Maßnahmen festhalten, bis das Problem behoben ist.

Weitere Informationen Sprudelnd kochen und zehn Minuten warten Besonders vor dem Trinken, Kochen, Zähneputzen oder Reinigen offener Wunden sollte das Wasser den Empfehlungen zufolge einmal sprudelnd aufkochen und dann über mindestens zehn Minuten abkühlen. Für andere Zwecke, wie etwa zum Duschen, gebe es keine Einschränkungen. Ende der weiteren Informationen

Betroffen ist der Stadtkern selbst und der Stadtteil Schönberg. Auch hier soll aus dem Wasser keine Nahrung für Säuglinge zubereitet werden. In Oberhöchstadt könne man das Wasser weiterhin trinken, ohne es vorher abzukochen. Der Stadtteil sei nicht betroffen, weil er über andere Wege mit Wasser versorgt werde.

Gründaus Wasserproblem scheint auch bald Geschichte

Mit Blick auf die vermutlich eher kurze Wasserverunreinigung in den vier Kommunen können die Menschen in Gründau (Main-Kinzig) vermutlich nur schmunzeln. Seit rund zwei Jahren ist hier das Trinkwasser verunreinigt und wird seitdem mit kurzen Unterbrechungen gechlort. Ende Juli sei laut Stadt aber ein Wasserhydrant mit einem verunreinigten Teil ausgemacht worden, das sei für die Verunreinigung verantwortlich sei. In den nächsten Tagen wolle man das Bauteil austauschen. Zwei Wochen später soll das Chloren in Gründau dann voraussichtlich abgestellt werden.