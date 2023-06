Hochsommer legt Pause ein

Nach der Hitzewelle in den vergangenen Tagen legt der Hochsommer in Hessen erst mal eine Pause ein. Nach einem durchwachsenen Dienstag geht es auch am Mittwoch wechselhaft weiter: Anfangs ist es oft heiter bis wolkig, im Tagesverlauf verdichtet sich die Bewölkung. Regen gibt es bei 20 bis 26 Grad nur selten.

Das ändert sich dann aber: Nach einzelnen Schauern und Gewittern am Donnerstag geht es am Freitag laut hr-Wetterredaktion mit verbreiteten und teils kräftigen Niederschlägen weiter. Auch am Samstag sind noch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen dabei maximal 25 Grad.