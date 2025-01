Hochwasser in Hessen: Meldestufe an einigen Flüssen überschritten

Das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) warnt vor Hochwasser in Teilen von Hessen.

Am Sonntagmorgen wurde demnach an neun Pegeln in Hessen die Meldestufe 1 überschritten. Betroffen sind unter anderem die Wieseck in Gießen, die Dill in Haiger (Lahn-Dill), die Eder in Vöhl-Schmittlotheim (Werra-Meißner) sowie die Wohra bei Gemünden (Waldeck-Frankenberg).

Meldestufe 1 bedeutet, dass Gewässer voll sind und teilweise über die Ufer treten.