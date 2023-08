Hohe Beteiligung an Mängelmelder in Hessen

Kurzmeldung Hohe Beteiligung an Mängelmelder in Hessen

Ein halbes Jahr nach dem Start des Mängelmelders auf dem Sicherheitsportal der hessischen Polizei beteiligen sich 80 Prozent der Kommunen an dem Angebot.

Über den Mängelmelder kann jeder die Behörden auf Probleme wie kaputte Straßenlaternen oder illegale Sperrmüllhaufen hinweisen. Landesweit wurden über das Portal bisher rund 4.000 Mängel gemeldet, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Wiesbaden mit. Besonderen Anklang finde die Funktion des Angstraummelders. Hier könne man mitteilen, wenn man sich an öffentlichen Orten unsicher fühle.