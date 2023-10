Israeli in Gießen in eigener Wohnung angegriffen

In Gießen sollen Unbekannte einen israelischen Staatsbürger in seiner Wohnung attackiert haben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelten am Dienstagabend zwei Männer an der Tür des 34-Jährigen und forderten ihn aggressiv auf, eine aufgehängte Israel-Flagge vom Balkon zu entfernen. Als er sich weigerte, wurde der 34-Jährige nach eigenen Angaben volksverhetzend und antisemitisch beleidigt. Einer Männer soll schließlich die Wohnung betreten, die Flagge entwendet und dem Israeli ins Gesicht geschlagen haben. Der Staatsschutz ermittelt.