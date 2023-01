In mehreren Taunus-Gemeinden hat es am frühen Samstagmorgen einen Stromausfall gegeben.

Nach Angaben des Versorgers Syna war in Teilen von drei Gemeinden im Rheingau-Taunus-Kreis (Idstein, Waldems, Niedernhausen) sowie in zwei Gemeinden im Main-Taunus-Kreis (Eppstein, Hofheim) und in Wiesbaden-Breckenheim die Stromversorgung gegen 5.15 Uhr unterbrochen. Ursache war demnach ein defektes Erdkabel. Das Kabel werde repariert. Der Großteil der Betroffenen sei nach rund 20 Minuten wieder mit Strom versorgt worden. Laut Syna waren alle gegen 6.30 Uhr wieder am Netz.