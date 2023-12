Kein Atommülllager in Beverungen

Das in der Nähe von Bad Karlshafen (Kassel) im nordrhein-westfälischen Beverungen geplante Bereitstellungslager für Atommüll soll nicht gebaut werden.

Das hat das Bundesumweltministerium am Dienstag in Berlin bekannt gegeben. Das geplante Atomlager auf dem Gelände des ehemaligen AKW Würgassen im Dreiländereck von NRW, Niedersachsen und Hessen hatte jahrelang für Streit gesorgt. Das Projekt lasse sich wegen zu vieler rechtlicher und planerischer Risiken voraussichtlich nicht rechtzeitig und damit auch nicht wirtschaftlich umsetzen, so das Ministerium.