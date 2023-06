Kneipp-Ampel in Bad Camberg

Im ältesten Kneipp-Heilbad Hessens in Bad Camberg (Limburg-Weilburg) ist am Dienstag eine Kneipp-Ampel in Betrieb genommen worden.

Die Ampelfigur stellt den Pfarrer und "Wasserdoktor" Sebastian Kneipp dar. In Bad Nauheim, Nidda und Bad Vilbel (Wetterau) gibt es solche Ampeln schon.