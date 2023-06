Der Landkreis Fulda verbietet wegen der anhaltenden Trockenheit, von Donnerstag an Wasser aus Flüssen, Bächen oder Seen zu entnehmen.

Das Verbot gelte auch für Eigentümer von Grundstücken, die an oberirdische Gewässer angrenzen und zur Nutzung dieser Grundstücke berechtigt sind, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Allgemeinverfügung.

Angesichts der Trockenheit sind die Wasserstände in Seen und Flüssen sehr niedrig. "Es besteht die Gefahr, dass der Naturhaushalt nachhaltig gestört wird", so der Kreis.