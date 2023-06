Landgericht Fulda - Ex-Schulleiter geht in Revision

Kurzmeldung Landgericht Fulda - Ex-Schulleiter geht in Revision

Nach dem Prozess am Fuldaer Landgericht wegen sexueller Gewalt geht der verurteilte Ex-Schulleiter gegen den Richterspruch vor.

Er hat Revision eingelegt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe darüber zu entscheiden, sagte Landesgerichtssprecher Krug am Mittwoch. Es könne nun erfahrungsgemäß sechs bis neun Monate dauern, bis eine Entscheidung fällt. Der Ex-Schulleiter war Anfang Juni zu sieben Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Er soll sich Jahrelang an Kindern und Jugendlichen sexuell vergangen haben.