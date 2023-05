Sie eignen sich zum Transport von Kindern oder Einkäufen, sind schnell, umweltfreundlich und werden vom Land Hessen gefördert: Lastenräder sind immer weiter auf dem Vormarsch, doch ein neuer Crash-Test zeigt: Beim falschen Umgang kann es gefährlich werden.

Videobeitrag Video Lastenräder im Crashtest Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die mit Wasserflaschen beladene Ladebox ragt etwas zu weit auf die Querstraße, an der das Lastenfahrrad hält. Von rechts kommt ein Auto mit 50 Stundenkilometern Geschwindigkeit angefahren und erwischt die Ladebox des Fahrrads. Rund 20 Meter weit in die Luft fliegen die Wasserflaschen, das Fahrrad selbst fliegt 15 Meter weit, der Fahrradfahrer wird zu Boden geschleudert.

Neue Fahrzeuge, neue Gefahren

Der Fahrradfahrer ist in diesem Fall nur ein Dummy, die beschriebene Situation ein Crash-Test der Landesverkehrswacht NRW. Der Verein will mit dem Versuch zeigen, welche Kräfte generell bei Lastenrädern im Straßenverkehr wirken - schließlich werden die Räder zum Transport von Kindern oder Einkäufen immer beliebter.

Dass beim Fahren mit einem Lastenfahrrad Vorsicht geboten ist, kann Ansgar Hegerfeld vom ADFC Hessen bestätigen. Vor der ersten Fahrt im Straßenverkehr sei es wichtig, sich mit den Rädern vertraut zu machen. Hegerfeld empfiehlt: "Eine Stelle suchen, wo man das Lastenfahrrad in Ruhe ausprobieren kann, ein paar Wasserkisten vorne reinpacken und voll in die Bremsen gehen, damit man lernt, wie sich das Fahrrad verhält."

Kinder anschnallen und Helm aufsetzen

Die Fahrerinnen und Fahrer von Lastenfahrrädern hätten einen anderen Lenkeinschlag und ein anderes Bremsverhalten - insbesondere dann, wenn das Rad beladen ist, so der Experte.

Deshalb sollten längere Bremswege berücksichtigt werden, rät er. Kinder sollten grundsätzlich angeschnallt werden und Helm tragen, auch wenn die Anschnallpflicht nur bis zum Alter von sieben Jahren gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ansgar Hegerfeld vom ADFC fährt viel mit dem Lastenrad durch Frankfurt. Bild © Koray Elele (hr)

Lastenräder nicht in Unfallstatistik aufgeführt

Ob es riskanter ist, mit Lastenfahrrädern zu fahren, als mit anderen Fahrrädern, lässt sich nicht belegen. Die Unfallstatistik des Landes führt den Fahrradtyp nicht gesondert auf. Die Zahl derjenigen, die im Straßenverkehr mit dem Fahrrad verunglückten, ist im vergangenen Jahr in Hessen um 16 Prozent angestiegen. Besonders deutlich ist der Anstieg mit 28 Prozent bei sogenannten Pedelecs, also motorisierten Fahrrädern, wozu meist auch Lastenräder zählen.

Weitere Informationen Land Hessen fördert Lastenräder Die Landesregierung fördert die Anschaffung von neuen Lastenrädern im Rahmen des Klimaplans Hessen. Die bereitgestellten Fördergelder in Höhe von 1,5 Millionen Euro waren im vergangenen Jahr bereits innerhalb weniger Wochen ausgeschöpft, 1.900 Anträge wurden bewilligt. In der dritten Förderrunde können aktuell wieder online Förderanträge gestellt werden. Ende der weiteren Informationen

Dummy fliegt immer auf den Kopf

Wie schwere Verletzungen oder Schlimmeres bei Unfällen mit Lastenrädern verhindert werden können, zeigte ein zweiter Crashtest der Landesverkehrswacht NRW. Dabei wurde ein Dummy einmal angeschnallt und einmal nicht-angeschnallt in ein Lastenrad gesetzt.

"Das Ergebnis ist eindeutig, bei einer Vollbremsung aus 25 km/h mit ordentlichem Gurtsystem bewegt sich das Kind nur etwas nach vorne", sagt Jörg Weinrich von der Landesverkehrswacht NRW. Sobald der Dummy nicht mehr angeschnallt wurde, sei er aus der Transportbox herausgeflogen. "Und jedes Mal direkt auf den Kopf", sagt Weinrich.

Unangeschnallt fliegt der Dummy bei einer Vollbremsung kopfüber aus dem Lastenrad. Bild © Thomas Küppers (Landesverkehrswacht NRW)

Andere Regelungen sind hingegen in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben : Wer andere Personen in einem Lastenrad mitnimmt, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Babys müssen in speziellen Schalen sitzen und Kinder über sieben Jahren, für die das Anschnallen nicht mehr verpflichtend ist, müssen sich über Haltegriffe, Sitzplätze oder Trittbretter sichern können.

Erstes Lastenrad-Sicherheitstraining in Frankfurt

Über solche und weitere Regeln will auch das Fahrsicherheitstraining extra für Lastenräder an der Frankfurt University of Applied Sciences (UAS) aufklären. "Lastenräder sind einerseits natürlich total wichtig zum Erreichen der Klimaziele und auch der Ziele, die sich die Stadt Frankfurt gesetzt hat", sagt Initiator Holger Marschner. "Anderseits sind Lastenräder kippeliger, schwerer und dazu mit E-Antrieb noch schneller als andere Fahrräder", sagt er.

Lastenrad-Sicherheitstraining auf dem Hochschulcampus. Bild © Holger Marschner

So sei die Idee entstanden, ein Fahrsicherheitstraining mit Fokus auf Lastenrädern anzubieten. Es sei bisher das erste Training dieser Art in Hessen, sagt der Wissenschaftler, der zu Maschinenbau-Kraftfahrzeugtechnik forscht. Der Ein-Tages-Workshop hat am vergangenen Wochenende zum ersten Mal stattgefunden, am 1. Juli soll es eine Folgeveranstaltung geben.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen