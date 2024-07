Experten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) haben vor dem Schwimmen in Flüssen gewarnt.

An vielen Stellen werde kommunales Abwasser in die Flüsse geleitet. Am gefährlichsten sind den Angaben vom Samstag zufolge Fäkalbakterien, die zu Krankheiten und Durchfall führen können. Die größte Gefahr in Flüssen gehe aber von Strömungen und Schiffsverkehr aus.

Wer sich erfrischen wolle, solle lieber eines der 61 geprüften Badegewässer in Hessen aufsuchen.