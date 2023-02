Nach einem Rohrbruch in Wiesbaden-Heßloch in der Vogelsangstraße an der Kreuzung Hirschgartenstraße ist am Donnerstagabend Wasserversorgung abgestellt worden.

Die Stadt bat Betroffene, sich vorsichtshalber einen kleinen Wasservorrat zuzulegen. Die Reparatur sei angelaufen. Die Dauer der Arbeiten war zunächst unklar.