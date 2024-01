Lkw auf A7 beschossen: Spurensuche sorgt für Vollsperrung

Die Polizei sperrte die A7 in beide Richtungen.

Auf der A7 in Osthessen hat offenbar jemand auf einen fahrenden Lkw geschossen. Die Polizei sperrte die Autobahn kurzzeitig, um nach Beweismitteln zu suchen - allerdings ohne Erfolg.

Ein rätselhafter Vorfall am Dienstagmorgen hat am Mittwoch für eine kurzzeitige Vollsperrung der A7 in Osthessen gesorgt. Ein Unbekannter soll laut Polizei auf einen Lkw geschossen haben, als der gerade auf der Überholspur unterwegs war. Der Lkw-Fahrer blieb dabei unverletzt.

Wie die Polizei dem hr mitteilte, stellten die Beamten Beschädigungen durch den Schuss oder die Schüsse an dem Lkw fest. Wer geschossen hat und mit welcher Art von Waffe, sei noch unklar.

Spürhunde im Einsatz

Am Mittwochmittag sperrte die Polizei die Autobahn zwischen Hünfeld/Schlitz und Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) in beide Richtungen, um nach möglichem Beweismaterial zu suchen - etwa Patronenhülsen. Dabei waren auch Sprengstoffspürhunde im Einsatz.

Laut Polizei verlief die Suche erfolglos. Nach gut eineinhalb Stunden wurde die Autobahn wieder freigegeben.