Auf der A3 bei Idstein hat es einen schweren Lkw-Auffahrunfall gegeben. Es entstand ein langer Stau. Ebenfalls für Verzögerungen sorgt ein umgekippter Lastwagen am Kreuz Kassel-West.

Zwischen Niedernhausen und Idstein (Rheingau-Taunus) ist am Dienstag auf der A3 ein Lastwagen auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der Fahrer des aufgefahrenen Lasters wurde verletzt. Der vordere Laster hatte Holz geladen, der hintere Eimer mit Farbe. Einige Eimer gingen zu Bruch, die weiße Farbe lief eine Böschung hinab.

Ausgelaufene Farbe an der A3. Bild © Mike Seeboth

Die Autobahn in Richtung Köln musste zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen gesperrt werden. Am Vormittag konnte die linke Spur wieder freigegeben werden. Der Verkehr staute sich noch auf zehn Kilometern. Die Aufräumarbeiten und damit die Verkehrsbeeinträchtigungen werden laut Landesmeldetelle wohl länger dauern.

Lkw mit Lebensmitteln beladen

Auch am Kreuz Kassel-West gibt es nach einem Lkw-Unfall Behinderungen. Die Verbindungsstelle von der A44 auf die A49 ist gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum Mittag. Die Bergungsarbeiten könnten aber auch noch länger andauern, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen.

In der Nacht war den Beamten zufolge ein Lkw mit der Betonleitwand kollidiert. Durch die Kollision kippte der Sattelzug seitlich auf die Schutzwand, wodurch ein Schaden an dem Lkw von rund 160.000 Euro entstand. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen Unachtsamkeit gewesen, so der Sprecher.

Die Lebensmittel und der umgekippte Laster nach dem Unfall am Kreuz Kassel. Bild © Hessennews TV

Der 69 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Lastwagen transportierte Lebensmittel. Er muss zunächst entladen werden, bevor er aufgerichtet und von einem Abschleppunternehmen geborgen werden kann. So lange bleibt die Autobahn an dieser Stelle gesperrt.