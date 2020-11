Tag 30: Unwahrscheinlich schwer, unwahrscheinlich stark

Irmgard Braun-Lübcke, die Witwe des ermordeten Walter Lübcke. Bild © hr/Inga Reichert

Es war mitten in der Nacht, als Irmgard Braun-Lübcke schlagartig klar wurde, dass sich ihr Leben für immer verändern würde. Ihr Sohn Jan-Hendrik hatte sie geweckt. "Mama. Der Papa", mehr habe ihr Sohn nicht sagen müssen. "Da wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert sein musste", erinnert sich die ehemalige Berufsschullehrerin. Kurze Zeit später steht sie mit ihrer Familie und mehreren Ersthelfern auf der Terrasse ihres Wohnhauses in Wolfhagen-Istha und blickt auf den leblosen Körper ihres Mannes. Es ist die Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019. "Die Gedanken haben sich überschlagen. Man hat so und so gedacht. Aber doch kein Mord!"

Mehr als 15 Monate nach jener Juni-Nacht steht längst außer Frage, dass es eben doch Mord war. Nur wenige Meter trennen Irmgard Braun-Lübcke an diesem Montag von jenem Mann, der gestanden hat, ihren Mann erschossen zu haben. Einen Großteil der inzwischen 30 Prozesstage hat die Witwe Walter Lübckes dem Hauptangeklagten Stephan Ernst gegenüber gesessen, hat zugehört, als sein Geständnis verlesen wurde, sich die Videos angesehen, in denen Ernst den Ermittlern verschiedene Versionen der Tat auftischte. Das Ergebnis der bisherigen Beweisaufnahme bezeichnet sie als "Puzzle mit vielen schwarzen Flecken". Irmgard Braun-Lübcke aber will "ganz genau wissen", was in jener Nacht im Juni 2019, als sie neben ihrem Enkelkind schlief, passierte. Nun hat sie die Gelegenheit, diese Frage direkt an Stephan Ernst zu stellen.

Ein lebensbejahender Mann

Prozessbeteiligten wie Beobachtern ist klar, dass die Aussage von Braun-Lübcke selbst wenig zur Rekonstruktion des Geschehens beitragen kann. Darum aber geht es auch nicht. Braun-Lübcke bezeugt - ähnlich wie bereits ihr Sohn Jan-Hendrick am 7. Prozesstag - dass eine Tat wie der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten juristisch gesehen nur einen Geschädigten kennt, tatsächlich aber viele Opfer hat.

"Wettermäßig war es ein schöner Tag", erinnert sich Braun-Lübcke an den 1. Juni 2019. In Istha strömen die Menschen zur Kirmes, nur wenige hundert Meter vom Haus der Lübckes entfernt. Irmgard Braun-Lübcke und ihr Mann werden nicht hingehen. Sie freuen sich, dass erstmals ihr Enkelkind bei ihnen übernachten soll. Walter Lübcke verbringt viel Zeit auf der Terrasse. Ein befreundeter Pfarrer kommt auf einen Schwatz vorbei, später wird Lübcke in der anbrechenden Dunkelheit noch auf seinem Tablet nach Ausflugszielen und Hotels suchen. Die Terrasse ist sein Lieblingsplatz am Haus der Familie - und der Ort, an dem er sterben wird.

Irmgard Braun-Lübcke beschreibt ihren Ehemann als "lustigen" und "lebensbejahenden" Menschen, der sich auf die anstehende Pensionierung und seine neue Rolle als Großvater gefreut habe. Als einen durch und durch von einem "christlichen Menschbild" geprägten Politiker, für den es "selbstverständlich" gewesen sei, dass man flüchtenden Menschen helfen müsse. Es ist diese Einstellung, die Walter Lübcke zum Ziel rechten Hasses werden lässt. Insbesondere nach seinem berühmten Auftritt auf einer Bürgerversammlung in Lohfelden im Herbst 2015 . Im Publikum sitzen Stephan Ernst und der Mitangeklagte Markus H. Letzterer filmt die Rede und lädt das Video auf Youtube hoch: der Auftakt zu einer Welle von Hassnachrichten und Bedrohungen. Und der Moment, in dem Lübcke in den Fokus seines späteren Mörders rückt.

Fragen nicht zur Zufriedenheit geklärt

Als sie der Arzt in dieser Nacht in einen Nebenraum der Klinik Wolfhagen bittet, weiß Irmgard Braun-Lübcke, was das zu bedeuten hat. "Das kannte ich schon von vorherigen Todesfällen." Erst da hätten sie und ihre Söhne die Ärzte gefragt, woher das Blut auf ihrer Terrasse und die Verletzung an Walter Lübckes Kopf stammen könnten. Kurze Zeit später entdecken die Ärzte das Projektil im Kopf des Kasseler Regierungspräsidenten.

Irmgard Braun-Lübcke ist während ihrer Aussage meist gefasst. Vor dem Senat sitzt eine kleine Frau, an der eigentlich nur die besonders aufrechte Körperhaltung auffällt. Ihre Stimme zittert ab und an, ohne zu brechen. Selbst wenn sie davon spricht, was der "fiese, perfide Mord" in ihr und ihrer Familie zerstört habe. Irmgard Braun-Lübcke scheint kein Mensch zu sein, der um sich selbst weint. Im Gegensatz zu manch anderem Verfahrensbeteiligten. "Es ist unwahrscheinlich schwer", sagt sie. Irmgard Braun-Lübcke aber ist unwahrscheinlich stark.

Ihr und ihrer Familie bliebe nur die Hoffnung, dass Ernst die Tat in Gänze aufkläre. Hat Walter Lübcke seinen Angreifern noch ins Gesicht gesehen? Gab es noch so etwas wie ein Gespräch? Warum hat sich ein so starker Mensch wie ihr Mann nicht mehr verteidigen können? "Diese Fragen sind von dem Angeklagten Ernst durch seine unterschiedlichen Einlassungen nicht zur Zufriedenheit geklärt", betont sie.

Appell an den mutmaßlichen Mörder

Ernst und seine Verteidigung hatten nach dem Geständnis am achten Prozesstag erklärt, alle Fragen der Familie Lübcke beantworten zu wollen. Die Zusage stehe noch immer, versichtert Ernsts Verteidiger Mustafa Kaplan am Montag. Doch statt Antworten hat Ernst nur eine neuerliche Entschuldigung zu bieten: "Es tut mir leid, dass in Ihrem Herzen Kummer ist Tag für Tag. Es tut mir unendlich leid."

Vergebung wird Ernst an diesem Prozesstag nicht erhalten. Falls er sie überhaupt erwartet hatte. Stattdessen richtet sich Irmgard Braun-Lübcke mit einem emotionalen aber keinesfalls verzweifelten Appell direkt an den mutmaßlichen Mörder ihres Mannes: "Sagen Sie uns die Wahrheit! Sie haben so unterschiedliche Aussagen gemacht."

Für seine "unterschiedlichen" Aussagen in der Vergangenheit macht Ernst seine ehemaligen Verteidiger verantwortlich. Diese hätten ihm dazu geraten. Ein Vorwurf, der den Senat möglicherweise noch länger beschäftigen wird. Zu Beginn des Prozesstages hatte der Anwalt der Familie Lübcke beantragt, die Handakte des ehemaligen Ernst-Anwalts Frank Hannig zu beschlagnahmen. Aus den Notizen des Ex-Verteidigers ginge eindeutig hervor, dass Ernst von Anfang an Markus H. als Mittäter benannt habe, argumentiert Rechtsanwalt Holger Matt: "Die Nebenklage kämpft hier für die vollständige Aufklärung der Tat."

Stephan Ernst hat an diesem Prozesstag zur Aufklärung offenkundig nichts mehr beizutragen. Als Irmgard Braun-Lübcke ihn anspricht, blickt er zu Boden und schweigt.

Verfahren wegen illegaler Waffen eingestellt

Stattdessen sprechen wieder die Gutachter. Ein Experte für digitale forensische Untersuchungen erläutert, wann der Mitangeklagte Markus H. seinen Computer in der Tatnacht benutzt und wann er bestimmte Dateien gelöscht hat. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts Kassels gibt Auskunft darüber, wann im Jahr 2016 in der Stadt Wahlplakate hängen durften - ein Detail, das für den Tatkomplex Ahmed I. von Belang sein könnte. Und schließlich erklärt ein Sachverständiger des Landeskriminalamts, warum eine bei Markus H. entdeckte Waffe zwar nicht mehr schussfähig war, aber dennoch nicht den gesetzlichen Bestimmungen zur Unbrauchbarmachung entsprochen habe.

Die zahlreichen waffenrechtlichen Verstöße des Hauptangeklagten Stephan Ernst sind derweil seit diesem Montag nicht mehr Teil des Prozesses. Das Gericht beschließt mit Zustimmung der Verteidigung, das Verfahren in diesen Punkten einzustellen, da die zu erwartende Strafe für diese Verstöße bei der Gesamtstrafe kaum mehr "wesentlich ins Gewicht" fallen dürfte.

Der Prozess wird am Donnerstag (19. November) fortgesetzt.