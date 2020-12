Tag 35: Fragen, Antworten, noch mehr Fragen

Bild © hr

Wenn man Stephan Ernst etwas nicht zum Vorwurf machen kann, dann dass er sich in dem bald sechs Monate andauernden Verfahren um den Mord an Walter Lübcke geweigert hätte, auf Fragen zu antworten. Seit er am achten Prozesstag den tödlichen Schuss auf den Kasseler Regierungspräsidenten (wohl endgültig) gestanden hat, war Ernst immer bereit, zumindest auf die Fragen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und den Vertretern der Familie Lübcke einzugehen. Oft zögernd, oft erst nach Rücksprache mit seinen Anwälten, oft nicht wirklich überzeugend. Ernsts Antworten generieren nicht selten neue Fragen - einer der Gründe, warum sich der Prozess so lange hinzieht.

Für diesen 35. Prozesstag hatte Ernst nun über seine Anwälte ankündigen lassen, weitere Fragen persönlich beantworten zu wollen. Jene Fragen, welche die Witwe des Ermordeten, Irmgard Braun-Lübcke am 16. November nach ihrer Zeugenaussage direkt an ihn gestellt hatte. Seine Verteidigung hatte immer wieder betont, dass dem Hauptangeklagten ein Anliegen sei, die Familie des von ihm getöteten CDU-Politikers zumindest in dieser Hinsicht zu entlasten. Dass ihm dies an diesem Prozesstag gelungen ist, darf bezweifelt werden.

Gefühle aber keine Blöße

Die Fragen, die Irmgard Braun-Lübcke vor fünf Prozesstagen formuliert hatte, betrafen die letzten Momente im Leben ihres Ehemannes. Gab es zwischen ihm, Ernst und dem Mitangeklagten Markus H. - von dem Ernst weiterhin behauptet, er sei direkt an der Tat beteiligt gewesen - noch so etwas wie ein Gespräch? Hat Ernst Lübcke noch einmal berührt? Wie? Warum hat sich ihr Mann nicht gewehrt? Was war das Letzte, das Walter Lübcke sah, bevor er starb? Fragen, die nur Hinterbliebene stellen und nur Täter beantworten können.

Lübcke-Prozess: Angeklagter beantwortet Fragen

Für Stephan Ernst sind die Fragen indes eine Vorlage, um noch einmal seine Tatversion zu bekräftigen. Seine Antworten hat er vorbereitet und liest sie ab. Regelmäßig werden sie von Schniefen unterbrochen. Neue Details verraten sie nicht. Sie beginnen bei "als ich auf die Terrasse kam und die Waffe auf ihn richtete, sah Herr Lübcke mich an" und enden mit dem angeblichen Ausruf des Mitangeklagten H.: "Los, abhauen!". Dazwischen bleibt alles wie gehabt: Ernst und H. näherten sich der Terrasse aus unterschiedlichen Richtungen. Ernst bedroht Lübcke mit der Waffe und drückt ihn, als er sich aufrichten will, zurück in den Stuhl. H. lässt einige sarkastische Bemerkungen fallen. Lübcke schreit beide Männer an. Ernst schießt.

Ernst betont, dass Lübcke keine Chance hatte, sich zur Wehr zu setzen. "Herr Lübcke war in sitzender Position. Aus dieser Position heraus hat er sich nicht wehren können." Auch das ist keine neue Erkenntnis. Aber immerhin spricht Ernst dies zum ersten Mal in diesem Prozess in dieser Deutlichkeit aus. Wieder Schniefen. Ernst zeigt Gefühle, aber er gibt sich keine Blöße. Seine Einlassung ist konsistent mit allem, was er zuvor berichtet hat. Zumindest solange keine Nachfragen kommen - auch das kennt man schon.

Ernst produziert neue Widersprüche

"Ist es wahr, dass mein Mann in den letzten Momenten seines Lebens in das Gesicht von H. gesehen hat?"

"Ja", antwortet Ernst.

"Wirklich?"

"Ja"

Ob Irmgard Braun-Lübcke den Beteuerungen des Hauptangeklagten glaubt, lässt sich schwer beurteilen. Sie hakt nur einmal nach. Diesen Gefallen wird das Gericht Ernst nicht tun. Ernsts Verteidiger Kaplan hatte noch angeregt, die Fragen zunächst zu sammeln, damit Ernst sie nicht einzeln beantworten muss. Ernst frei sprechen zu lassen, bleibt für die Verteidigung ein Risiko. Doch darauf nimmt der Senat keine Rücksicht: "Wenn er hier schonungslose Ehrlichkeit angekündigt, gibt es keine Notwendigkeit, die Fragen erst zu sammeln und sich dann zu beraten", beharrt der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel.

So kommt es, wie es in diesem Prozess schon öfter gekommen ist. Auf dezidierte Nachfragen der Nebenklage und des Gerichts produziert Ernst Widersprüche, die vorher nicht vorhanden waren. Eine Waffe, von der er behauptet hatte, dass sie zwar auf H. registriert aber durchgängig in seinem Besitz gewesen sei, will er nun nur zeitweise verwahrt haben. Bei einem Treffen mit H. im April 2019, bei dem der Mord an Lübcke beschlossen worden sein soll, will er an einer Tankstelle Bier für beide gekauft haben - nun aber an einer anderen Tankstelle, als er ursprünglich behauptete. Und mit der EC-Karte - wie er zunächst behauptet hatte - will er nun doch nicht mit Sicherheit bezahlt haben.

"Wir haben noch sehr viele Fragen an Herrn Ernst", erklärt schließlich Thomas Sagebiel nach Ende der "Fragestunde". Ernst präsentiere immer wieder "situativ angepasste neue Erinnerungsfetzen". Und diese will der Senat offenkundig weiter nach ihrem Wahrheitsgehalt abklopfen. Sagebiel kündigt an, dass sich der Prozess bis in den Januar ziehen wird. Welche neuen Erkenntnisse über die Glaubwürdigkeit eines Hauptangeklagten, der "situativ angepasst" antwortet, dann noch zu erwarten sind, weiß allerdings wohl nur der Senat selbst.

Handakte mit geringem Beweiswert

Neue Erkenntnisse über die Genese der sich widersprechenden Tatversionen, die der Angeklagte zunächst den Ermittlern im Mordfall Lübcke und dann dem 5. Strafsenat präsentiert hat, lassen sich an diesem Donnerstag auch nicht aus der beschlagnahmten Akte seines Ex-Verteidigers Frank Hannig gewinnen. Der Senat hatte nach anfänglichem Zögern die Handakte gesichtet und jene Teile beschlagnahmt, die von der partiellen Schweigepflichtsentbindung, die Ernst seinem ehemaligen Anwalt erteilt hat, gedeckt sind. Verlesen wurden Gesprächsnotizen zwischen Ernst und Hannig. Verteidigung, Nebenklage und Bundesanwaltschaft wollten damit überprüfen, ob Ernst von Anfang an gegenüber Hannig den Mitangeklagten H. belastet hat.

Tatsächlich finden sich in den Notizen Versionen, in denen H. als Mittäter vorkommt und solche, in denen Ernst allein handelt. Letztere nur am Anfang. Eine Notiz, in der Hannig festgehalten haben will, dass Ernst den tödlichen Schuss Markus H. anlastete, trägt die handschriftliche Anmerkung: "Der verarscht uns". Aus den nur teilweise datierten Dokumenten scheint hervorzugehen, dass Ernst selbst jene Version erfand, in der Markus H. Lübcke "versehentlich" erschoss. Ernst behauptet hingegen, diese Tatschilderung sei ihm von Hannig souffliert worden, um Markus H. zu einer Aussage zu provozieren.

"Eine Handakte kann man frisieren", bringt Richter Sagebiel sein Misstrauen gegenüber der Authentizität der beschlagnahmten Aktenteile zum Ausdruck. Schließlich wird gegen Hannig inzwischen selbst ermittelt - Anstiftung zur falschen Verdächtigung lautet der Vorwurf. "Insofern hat die Handakte einen sehr geringen Beweiswert", hält Sagebiel fest.

Kälte und Abgeklärtheit

Zumal nach wie vor wenig auf eine direkte Tatbeteiligung von Markus H. hindeutet. Eines der immer wieder vorgebrachten Indizien ist eine Äußerung, die er gegenüber Marc Wenske, Richter am Bundesgerichtshof machte, als dieser im Juni 2019 über den Haftbefehl gegen H. zu entscheiden hatte. "Die Kälte und Abgeklärtheit", mit der der Beschuldigte auf den Tatvorwurf reagiert habe, habe ihn nachhaltig beschäftigt, erinnert sich Wenske. Der Tatvorwurf lautete auf "Beihilfe zum Mord". "Nur Beihilfe zum Mord?", soll H. erwidert haben, "was ist mit Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung?"

Die Reaktion des Mitangeklagten hielt Wenske seinerzeit in einem Vermerk fest. Für Anklage und Nebenkläger deutet die Verwunderung von Markus H. darauf hin, dass dieser sich seiner Mittäterschaft bewusst war. Und dass es möglicherweise weitere Mitwisser gab. Allerdings verweist die Verteidigung von Markus H. darauf, dass dem Mitangeklagten zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, dass auch gegen den Waffenhändler Elmar J., ermittelt wird - die Frage nach der terroristischen Vereinigung, sei daher alles andere als abwegig.

Der Prozess wird am Dienstag, 8. Dezember, fortgesetzt.