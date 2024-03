Die Gewerkschaft Ufo hat die rund 19.000 Flugbegleiter der Lufthansa zum Streik aufgerufen. Diesmal soll das Kabinenpersonal der Airline ihre Arbeit für zwei Tage niederlegen. Zehntausende Fluggäste sind dadurch zum Umplanen gezwungen.

Bei der Lufthansa steht der nächste Streik bevor. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat zu einem Streik am Frankfurter Flughafen aufgerufen. Von Dienstag bis Mittwoch sollen die rund 18.000 Kabinen-Beschäftigten der Lufthansa und die rund 900 Mitarbeitenden bei der Tochter Cityline ihre Arbeit niederlegen.

Bestreikt werden jeweils von 4 bis 23 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München, teilte Ufo am Samstagabend mit.

Die Lufthansa ging am Montag davon aus, dass in Frankfurt und München an den beiden Tagen insgesamt 1.000 Flüge ausfallen werden, davon 600 in Frankfurt. Betroffen sein werden demnach 70.000 Fluggäste. In München zwingt der Streik 50.000 zum Umplanen.

Forderung: 15 Prozent mehr Gehalt, 3.000 Euro Inflationsausgleich

Die Lufthansa erklärte, Ufo trage die Tarifauseinandersetzung auf dem Rücken der Fluggäste aus. Von den Streiks seien voraussichtlich rund 100.000 Passagiere betroffen. Die Lufthansa prüfe aktuell die Auswirkungen auf den Flugplan. "Wir bleiben dialogbereit und fordern die Ufo auf, sich mit uns wieder an den Verhandlungstisch zu setzen", sagte Lufthansa-Personalchef Michael Niggemann.

Er betonte, es liege ein sehr gutes Angebot auf dem Tisch. Lufthansa bietet demnach ihren Beschäftigten im Kern bei einer Laufzeit von 24 Monaten 6,0 Prozent mehr Geld zum August 2024 sowie 3,25 Prozent zum August 2025. Zudem soll im April 2024 eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro gezahlt werden. Für die Cityline soll es bei einer Laufzeit von 30 Monaten 5,0 Prozent mehr zum März 2024, 3,0 Prozent mehr zum März 2025 sowie 2,5 Prozent zum Januar 2026 geben. Dazu kommt die Auszahlung der restlichen Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro.

"Kein akzeptables Angebot"

Die Gewerkschaft Ufo kritisierte, dass die Lufthansa in bisher 15 Verhandlungsrunden noch kein akzeptables Angebot vorgelegt habe. Ufo fordert für die Beschäftigen bei der Lufthansa und bei CityLine 15 Prozent mehr Gehalt bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten sowie einen Inflationsausgleich von 3.000 Euro sowie höhere Zulagen.

Angesichts des Gewinns von 1,7 Milliarden Euro, den der Konzern gerade bekannt gegeben hat, sei dies angemessen, so die Gewerkschaft. "Die Kabine muss nun auch an diesem Erfolg beteiligt werden und die Zugeständnisse, die während der Corona-Krise gemacht wurden, müssen ausreichend kompensiert werden", sagte Joachim Vázquez Bürger, Ufo-Vorstandsvorsitzender. In einer Urabstimmung hatten sich jeweils über 96 Prozent für Streiks ausgesprochen.

Angespannte Stimmung beim Personal

"Die Stimmung beim Personal ist angespannt. Die Leute sind müde, dass vieles nicht funktioniert. Und die Leute in der Kabine sind die, die ihr Gesicht dafür hinhalten", sagte Harry Jaeger, Verhandlungsführer bei Ufo. Das Kabinenpersonal bekomme oftmals "den berechtigten Frust der Kunden" ab. Deren Belastungsgrenze sei deshalb erreicht oder sogar überschritten.

"Wir haben am Verhandlungstisch alles in die Wagschale geworfen, was wir können", so Jaeger. Deshalb sei ein Streik nun die letzte Möglichkeit. "Wir verstehen den Unmut von Kundinnen und Kunden sehr gut und das tut uns auch wahnsinnig leid, wenn jemand nicht an sein Ziel kommt." Man müsse aber ein Zeichen an das Management setzen.

Letzter Streik erst wenige Stunden vorbei

Der letzte Streik liegt nur wenige Stunden zurück: Das Lufthansa-Bodenpersonal hatte seinen Warnstreik am Samstagmorgen beendet. Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 25.000 Beschäftigten seit Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Auch die Mitarbeitenden am Sicherheitscheck hatten ihre Arbeit in der zurückliegenden Woche kurzzeitig niedergelegt. Über 1.000 Flüge fielen in der Zeit aus. Die letzten Auswirkungen des mehr als zwei Tage langen Ausstands waren noch am Samstagmorgen mit einigen Flugausfällen und Verspätungen zu spüren.

