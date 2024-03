Flugpassagiere können aufatmen: Das Lufthansa-Bodenpersonal hat seinen Warnstreik am Samstagmorgen beendet. Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 25.000 Beschäftigten seit Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Der Flugbetrieb normalisiert sich langsam.

Nach zweitägigen Warnstreiks von Luftsicherheitskräften und Lufthansa-Bodenpersonal beendeten die Mitarbeiter ihren Warnstreik am Samstag mit Schichtbeginn um 7.10 Uhr, wie die Lufthansa mitteilte. Die Abflugtafeln enthielten am Samstagmorgen noch einige Flugannullierungen. Der Betrieb solle im Laufe des Tages nach Angaben des Unternehmens sukzessive wieder hochgefahren werden.

Aufgrund der Auswirkungen des Streiks könne es im Laufe des Tages noch vereinzelt zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. Man bitte die Fluggäste, sich über die Webseite oder App regelmäßig über den Status des geplanten Fluges zu informieren.

Verdi hatte das Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks aufgerufen, um vor der geplanten fünften Tarifrunde am 13. und 14. März den Druck auf die Fluggesellschaft erhöhen.

Bereits seit Freitag früh war der Zugang zu den Gates am Frankfurter Flughafen wieder geöffnet. Dennoch war es den zweiten Tag in Folge zu zahlreichen Flugausfällen gekommen.

Die Lufthansa hatte angekündigt während des Warnstreiks 10 bis 20 Prozent ihres ursprünglichen Flugplans zu fliegen. Damit fielen am Freitag erneut rund 1.000 Lufthansa-Flüge aus, hunderte davon in Frankfurt.

Am Donnerstag waren bereits die Sicherheitskontrollen wegen des parallel stattfindenden, eintägigen Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte komplett ausgefallen. Deshalb konnten keine "Fluggäste von der Landseite" den Flughafen betreten, erklärte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Nur Transitreisen waren demnach möglich. Ursprünglich waren für Donnerstag 1.170 Starts und Landungen mit rund 160.000 Passagieren an Bord geplant.

Hier wurde am Donnerstag niemand abgefertigt. Bild © Lars Hofmann/hr

Mehrere hundert Streikende hatten sich am Donnerstagvormittag auf einem Parkplatz zu einer Kundgebung versammelt. "Auch unsere Löhne sollen abheben", stand auf einem an der Bühne angebrachten Plakat, "Wir sind es wert", hieß es auf einem anderen Banner.

Weitere Informationen

Lufthansa-Bilanz 2023

Die Rückkehr der Reiselust und höhere Ticketpreise haben der Lufthansa 2023 im Tagesgeschäft den dritthöchsten Gewinn ihrer Geschichte beschert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) legte im Vergleich zum noch pandemiegeprägten Vorjahr um 76 Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Euro zu, wie die Lufthansa am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Weitere große Sprünge sind jedoch erst einmal nicht in Sicht: Für 2024 erwartet Vorstandschef Carsten Spohr einen bereinigten operativen Gewinn auf Vorjahresniveau.

Ende der weiteren Informationen