Streik bei privaten Busunternehmen in Hessen

Seit Freitagmorgen streiken die privaten Busunternehmen in Hessen – zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. In vielen hessischen Städten fuhr kein einziger Bus. Auch nächste Woche, am Dienstag und Mittwoch, soll weiter gestreikt werden.