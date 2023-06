Bei dem Unwetter in Kassel sind rund 50 Kennzeichen verloren gegangen, wie hier an der Holländischen Straße.

Bei dem Unwetter in Kassel sind rund 50 Kennzeichen verloren gegangen, wie hier an der Holländischen Straße. Bild © Paula Brandau

Die Halterungen von Kfz-Kennzeichen halten Sturm, Regen und Hagel stand – einer Fahrt durch knietiefes Wasser offenbar nicht. So wurden nach dem großen Unwetter in Kassel zahlreiche Nummernschilder eingesammelt. Die warten nun auf ihre Besitzer.

Autos, die durch kniehohes Wasser fahren – dieses Bild zeigte sich am vergangenen Donnerstag vielerorts in Kassel. Starke Regenfälle, Hagel und eine verstopfte Kanalisation hatten zig Straßen unter Wasser gesetzt.

Das Unwetter tobte in ganz Hessen, in Kassel sorgte es im Anschluss für eine wahre Schwemme herrenloser Nummernschilder: In der Stadt lagen diese auf den Gehwegen, lehnten an Mauern und wurden von Einsatzkräften eingesammelt.

Kennzeichen aus Stadt, Landkreis, Deutschland und Polen

Rund 50 herrenlose Nummernschilder wurden im Anschluss an das Unwetter bei vier Kasseler Polizeidienststellen abgeben. Dieser große Umfang an gelösten Kennzeichen lasse sich aus Sicht der Polizei nur mit dem "Durchfahren von Wasser und dem dabei wirkenden, hohen Druck auf die Kennzeichen" erklären, sagt Sprecher Matthias Mänz vom Polizeipräsidium Nordhessen.

Dabei hat es nicht nur Menschen aus Kassel getroffen. Neben Nummerschildern aus der Stadt fanden sich welche aus dem Landkreis, anderen deutschen Städten und auch aus Polen. Man habe laut Mänz einen Großteil der Eigentümer bereits informieren können, zum Teil seien die Nummernschilder bereits auf den Dienststellen abgeholt worden. Wie hoch die Dunkelziffer an verlorenen Kennzeichen sei, lasse sich nicht abschätzen.

Auch auf der Wilhelmshöher Allee standen die Straßen teilweise unter Wasser. Bild © picture-alliance/dpa

Verlust von Kennzeichen melden

Wer sein Kennzeichen seit dem Unwetterabend immer noch vermisst und grob weiß, wo das Schild verloren gegangen sein könnte, kann bei den Polizeidienststellen nachfragen, ob es dort abgegeben wurde. Wenn nicht, müsse man sich an die zuständige Zulassungsstelle wenden, so der Polizeisprecher.

Sofern das verlorengegangene Schild dort nicht abgegeben wurde, müsse das eventuell noch vorhandene, zweite Kennzeichen abgegeben und ein neues Kennzeichen beantragt werden, erläutert Mänz. Dazu verlangten die Zulassungsstellen bei Verlust des Nummernschildes eine Bestätigung der Polizei. Alternativ könne man eine eidesstattliche Versicherung abgeben.

Und so zieht die Fahrt durchs innerstädtische Hochwasser bei dem ein oder anderen einen Gang zur Zulassungsstelle nach sich.

