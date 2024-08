Neues Design für Riedbahn-Bahnhöfe

Entlang der derzeit gesperrten Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim sollen auch alle 20 Bahnhöfe saniert werden.

Die 15 Bahnhöfe in Hessen und fünf in Baden-Württemberg sollen modernisiert, freundlicher und komfortabler werden. In Groß-Gerau stellte die Bahn am Donnerstag das Konzept für die Arbeiten vor. Dort läuft derzeit der Umbau. Geplant sind unter anderem neue Wegeleitsysteme, hell gestaltete Unterführungen mit Kachelmosaiken oder neue Beleuchtung. Einige Stationen sollen für einen barrierefreien Zugang neue Rampen und Aufzüge bekommen.