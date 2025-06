Vier Verletzte bei Küchenbrand in Heppenheim

In der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Heppenheim (Bergstraße) ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei erlitten vier Menschen eine Rauchgasvergiftung und wurden ambulant behandelt. Offenbar hatte sich Öl in einem Topf auf dem Herd entzündet. Schaden: mehrere tausend Euro.