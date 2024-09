Offenbach: Feuer in Recyclingfirma

In der Lagerhalle einer Recyclingfirma in Offenbach ist in der Nacht zum Donnerstag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Veröffentlicht am 05.09.24 um 11:09 Uhr









Verletzt wurde laut Polizei niemand. Demnach brannten vor allem Abfälle. Anwohner wurden aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Der Sachschaden beträgt rund 300.000 Euro.