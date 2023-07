Unter anderem wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation IS muss sich eine 38 Jahre alte Frau ab September vor dem Frankfurter Oberlandesgericht verantworten.

Den Termin teilte das OLG am Freitag mit. Die Frau soll 2014 von Deutschland nach Syrien gereist sein, sich dem IS angeschlossen, ihren Ehemann geheiratet und ihm zur Unterstützung seiner Kämpfe den Haushalt geführt haben.

Zudem soll sie bei Facebook heiratswillige Frauen in Europa kontaktiert haben, um ihre Unterstützung bei der Ausreise in das Gebiet des IS anzubieten.