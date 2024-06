Ordnungsdezernent in Darmstadt warnt vor EM-Feiern im Tunnel

Darmstadts Ordnungsdezernent Wandrey (CDU) hat in Darmstadt am Mittwoch dazu aufgerufen, während der EM keine Spontan-Partys im Citytunnel in der Wilhelminenstraße zu feiern.

Für Fußgänger sei der Tunnel "zu gefährlich und daher untersagt". In der Vergangenheit hatten Fans dort immer wieder gefeiert.