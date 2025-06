Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Karlshafen

28. Juni - 95 Jahre Feuerwehr Karlshafen

Mit Blaulichtmeile rund um das historische Hafenbecken, Vorführungen u.a., ab 12 Uhr, ab 16 Uhr Festakt, ab 19 Uhr Blaulichtparty u.a.

Bad Orb

26. bis 30. Juni - Bad Orber Weintage

Im Kurpark rund um die Konzerthalle, von Donnerstag bis Samstag und am Montag ab 19 Uhr, am Sonntag ab 18 Uhr Live-Musik, am Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag von 17 bis 24 Uhr, am Sonntag von 13 bis 23 Uhr und am Montag von 17 bis 23 Uhr

Breuberg

27. bis 29. Juni - Historisches Altstadtfest mit Neustädter Markt

Unterhalb der Burg, mit Live-Musik, Theater, Kinderprogramm, Bücherflohmarkt u.a., am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Echzell

28. Juni – Sommerfest

Zum 75-jährigen Bestehen der Lebensgemeinschaft Bingenheim, von 10 bis 17 Uhr

Groß-Gerau

28. Juni - Tag der offenen Tür

Im Verein für Deutsche Schäferhunde im Woogdammweg 4, ab 14 Uhr

Hanau

28./29. Juni - Jubiläumsfest 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mittelbuchen

In und um die Mehrzweckhalle, am Samstag ab 21 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 11 Uhr Familientag mit Fahrzeugausstellung, ab 21 Uhr Zapfenstreich, Eintritt am Samstag: 12 Euro

Idstein

28./29. Juni - Dunkerfest

Im Stadtteil Wörsdorf, Andunkern am Samstag ab 4.30 Uhr, ab 20.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 10.30 Uhr ökum. Gottesdienst, anschl. Frühschoppen mit Live-Musik

Mühlheim

27. bis 30. Juni - Mühlheimer Kerb

Am Hallenbad in der Ringstraße, mit Festbetrieb und Fahrgeschäften, Freitag bis Sonntag jeweils ab 19.30 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 16 Uhr Familiennachmittag

Nidda

29. Juni – Künstlerfest

Im unteren Kurpark Bad Salzhausen, von 11 bis 18 Uhr

Niedenstein

28./29. Juni - Wochenende der Rettungsorganisationen

In der Goethestraße, am Feuerwehrhaus Wichdorf, am Freitag ab 19 Uhr Fire-Abend-Party, am Sonntag ab 11 Uhr Helfergottesdienst, anschl. Präsentation und Vorführungen, Helfermeile u.a.

Weilrod

28. Juni – Brunnenfest des Frauensingkreises Hasselbach e.V.

Auf dem Brunnenplatz, von 15 bis 24 Uhr

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen