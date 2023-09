Für ein Ehepaar aus Potsdam ist die Anreise zum Frankfurter Flughafen zu einer Odyssee geworden.

Wie die Polizei mitteilte, stieg die 75 Jahre alte Frau bereits in Hildesheim (Niedersachsen) aus, weil sie annahm, in Frankfurt zu sein. Eine Autofahrerin sammelte die Frau ein, als diese zu Fuß auf einer vierspurigen Bundesstraße unterwegs war. Ihr Mann, der bei ihrem Ausstieg nicht am Sitzplatz war, hatte seine Frau indes vermisst. Die Autofahrerin alarmierte die Polizei. Das Paar sah sich am Flughafen wieder und trat die Reise in die USA an.