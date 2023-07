Eskalation auf Raststätte Gräfenhausen Privat-Miliz aus Polen bedrängt streikende Lkw-Fahrer

Ein polnischer Spediteur versuchte am Karfreitag, einen Streik von Fahrern mit Gewalt zu beenden. Dafür beauftragte er wohl einen in Polen prominenten Detektiv. Am Ende wurden 19 Menschen vorübergehend festgenommen.