Interessierte können am Freitag am Morgenhimmel eine partielle Mondfinsternis beobachten - sofern das Wetter mitspielt.

Kurz nach 6 Uhr am Morgen sei im Westen Deutschlands bei freier Sicht der Schatten auf dem untergehenden Vollmond zu sehen, sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz in Bensheim (Bergstraße), Pilz, am Mittwoch. Bei einem solchen Ereignis tritt der Mond zum Vollmond-Zeitpunkt in den Kernschatten des Planeten ein. Laut Deutschem Wetterdienst dürfte der Himmel allerdings stark bewölkt sein.