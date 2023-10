Hochsaison für Pilzsammler in Hessen

Pilzsammler werden jetzt in den hessischen Wäldern besonders häufig fündig.

"Es ist gerade Hochsaison", sagte der Pilz-Sachverständige Lehr von der in Frankfurt ansässigen Deutschen Gesellschaft für Mykologie. "Sie endet erst bei stärkeren Frösten. Es kann also ohne Weiteres noch drei bis vier Wochen weitergehen." Besonders Parasol-Pilze seien dieses Jahr häufig zu finden. Steinpilze, Champignons oder Maronen seien hingegen eher rar. Pilze sind vor allem dort zu finden, wo es in den letzten zwei bis drei Wochen viel geregnet hat.