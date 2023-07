"Fast and Furious"-Pkw in Weiterstadt gesichert

Ein mit 48 weitestgehend "erheblichen" Mängeln behaftetes Auto haben Beamte auf der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) entdeckt und sichergestellt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fühlte sich die Streife an die Filmreihe "Fast and Furious" erinnert, als sie den Wagen sah. Das Fahrzeug sei stark getuned gewesen und habe von der Aufmachung her an die Filmreihe erinnert. Es wurde aus dem Verkehr gezogen.