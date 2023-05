Polizisten in Hessen waren 2022 häufiger krank

Kurzmeldung Polizisten in Hessen waren 2022 häufiger krank

Hessens Polizisten waren im Jahr 2022 im Schnitt häufiger krank als in den Jahren zuvor.

Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, war ein Grund dafür ein Nachholeffekt der Corona-Pandemie verbunden mit einem Anstieg von Atemwegsinfekten nach Aufhebung von Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht. Demnach fehlten die Beamten im vergangenen Jahr durchschnittlich an 31,3 Tagen. In den Pandemiejahren 2020 und 2021 waren es dagegen 25,0 beziehungsweise 24,3 Tage. Auch davor hatte der Wert unter dem von 2022 gelegen.