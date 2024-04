Hessentag in Fritzlar mit Tim Bendzko, Stefanie Heinzmann und Santiano

Ende Mai beginnt in Fritzlar der Hessentag 2024. Auf eine große Konzert-Arena verzichtet die Stadt zwar aus Kostengründen. Dennoch werden viele bekannte Künstler auf der Bühne stehen.

Mehr als 1.200 kleinere und größere Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Kultur und Events warten auf die Besucherinnen und Besucher des Hessentags in Fritzlar (Schwalm-Eder). Am Donnerstag hat Bürgermeister Hartmut Spogat (CDU) gemeinsam mit dem Chef der Hessischen Staatskanzlei, Benedikt Kuhn (CDU), das Programm vorgestellt.

Doppelte Party in Fritzlar

Spogat betonte, die Stadt Fritzlar habe sich bewusst dazu entschieden, die Menschen in den Vordergrund zu stellen. Es sei ein Fest der Kurzen Wege und ein Hessentag, "bei dem sich die Menschen begegnen". Staatskanzlei-Chef Kuhn betonte noch einmal die Rolle des Hessentags als "Ort der Begegnung". Das Landesfest sei eine Veranstaltung, die über Jahrzehnte wirke und auch als "Förderprogramm für die Kommunen" diene.

Der Hessentag in Fritzlar steht unter dem Motto "Eine Stadt voller Leben". Zeitgleich feiert die Stadt das Jubiläum "1.300 Jahre Fritzlar". Zu den Höhepunkten des Festes vom 24. Mai bis 2. Juni gehören Auftritte von Tim Bendzko, Matthias Reim und der Band Santiano. Auch der Comedian Paul Panzer wird auf der Bühne stehen.

Das gesamte Programm gibt es im Programmplaner der Hessentagsstadt . Hier können sich Besucherinnen und Besucher ihren Tag zusammenstellen.

Weitere Informationen Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht Wer Lust hat, beim Hessentag aktiv dabei zu sein: die Stadt sucht noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer - zum Beispiel für Info-Stände, als Fahrer für den Hessentags-Shuttle oder auch als rasende Reporterinnen und Reporter. Als Gegenleistung für ihre Unterstützung erhalten die Freiwilligen unter anderem kostenlose Eintrittskarten. Wer mit anpacken will, kann sich beim Hessentags-Büro melden. Ende der weiteren Informationen

Livesendungen und Konzerte im hr-Treff

Auch der Hessische Rundfunk ist in Fritzlar wieder dabei. Im hr-Treff gibt es die hr3-Konzert-Highlights mit Stefanie Heinzmann und Michael Schulte, eine hr4-Hessentagsparty mit Gästen wie Familie Hossa, Peter Wackel, Francine Jordi, dazu eine hr1-80er-Party mit den Weather Girls.

Pressemitteilung Der Hessische Rundfunk auf dem Hessentag in Fritzlar Den Hessischen Rundfunk (hr) live erleben – das ist möglich auf dem Hessentag 2024 in Fritzlar. Der Hessische Rundfunk will mit ganz Hessen feiern, tanzen, ins Gespräch kommen – und mit Onkel Otto Minigolf spielen! Top-Konzerte für jeden Musikgeschmack mit Stars wie Stefanie Heinzmann und Michael Schulte, Fernsehsendungen live aus dem hr-Treff, ein Familientag und natürlich das “Dollste Dorf 2024” – das alles erwartet das Hessentagspublikum des hr in diesem Jahr. Zum Artikel auf hr.de

Am ersten Sonntag lädt der hr zum Familientag mit einem Taschenlampenkonzert der Band Rumpelstil ein. Außerdem sendet die hessenschau am Freitag und Samstag live vom Hessentag. Der Eintritt in den hr-Treff ist wie immer frei.

Einer der Höhepunkte: das Dollste-Dorf-2024-Finale. Einige der beliebtesten Formate des hr-fernsehen schalten in den hr-Treff oder senden gleich komplett von dort. Am 2. Juni moderieren Jens Kölker, Manon Baehr und Tim Frühling die Übertragung des Hessentag-Festzugs ab 14 Uhr.

Treffpunkt Hessen mit Sonderschau "Natur auf der Spur"

Das Land Hessen präsentiert sich auch in diesem Jahr im "Treffpunkt Hessen". Hier wird Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) das Landesfest eröffnen. Dazu gibt es einen Tag der Ehrenamtlichen, am 31. Mai werden hier Polizeianwärter und -anwärterinnen vereidigt und zum Tag der Bundeswehr am 24. Mai wird es eine Ausstellung mit einem Tornado-Kampfjet und einem Tiger-Kampfhubschrauber geben.

Darüber hinaus wird es erneut die Sonderschau "Natur auf der Spur" geben, in der mehr als 60 verschiedene Verbände Themen rund um Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit präsentieren, wie Bürgermeister Spogat mitteilte.

Streit übers Geld beigelegt?

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag demonstrierten Spogat und Kuhn Einigkeit. Dabei hatte es vorab mehrere negative Schlagzeilen gegeben. So hatten die Fritzlarer Stadtverordneten das Land Hessen mit einer Resolution aufgefordert, seinen Beitrag auf 50 Prozent der Gesamtkosten zu erhöhen, weil die Stadt für die Großveranstaltung mit einem Defizit von vier bis fünf Millionen Euro rechnet.

Die Landesregierung wies die Forderung damals zurück und verwies auf die "bestehende Rechtsgrundlage" zwischen dem Land und der Stadt. Danach erhält Fritzlar wie alle anderen ausrichtenden Städte des Hessentags 8,5 Millionen Euro, davon 6,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen. Die verbliebenen zwei Millionen Euro kalkuliere man für mögliche Defizite, sagten Spogat und Kuhn nun am Donnerstag. Bisher habe die Stadt Fritzlar nur vier Millionen Euro für Baumaßnahmen wie die Sanierung der Großen Allee abgerufen.

An der Größe und den Kosten für den Hessentag gibt es allerdings regelmäßig Kritik. Tatsächlich fuhren mehrere Gastgeberstädte in den vergangenen Jahren Defizite ein. Das hatte auch der Bund der Steuerzahler kritisiert.

Aus für Hessentags-Arena

Die Stadt Fritzlar hatte im Zuge des Streits über die Kosten bekannt gegeben, dass der Hessentag in deutlich abgespeckter Form stattfinden würde - ohne die Hessentags-Arena für Konzerte von Popstars. Eine solche Arena mit Platz für bis zu 15.000 Zuschauer hätte die Stadt Fritzlar demnach rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Konzerte finden deshalb in diesem Jahr nur auf kleineren Bühnen statt.

Doch nicht nur das hatte im Vorfeld für Unruhe gesorgt. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte sich die Stadt Fritzlar nach internen Querelen von ihrer Agentur getrennt, die bis dahin die Gesamtprojektleitung für das Fest innehatte. Damals hatten Insider aus der Veranstaltungsbranche befürchtet, dass die aufwändigen Vorbereitungen des Hessentages nicht mehr rechtzeitig zu schaffen sein könnten.

Den Hessentag gibt es seit 1961. Im vergangenen Jahr fand er in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) statt. Fritzlar richtete das Landesfest bereits 1974 aus.

