In Gießen hat der Prozess um den gewaltsamen Tod einer Schülerin aus Baden-Württemberg begonnen. Der Angeklagte gestand, dass er die 14-Jährige getötet habe - es habe sich aber um keinen Mord gehandelt.

Mit der Verlesung der Anklageschrift und einer schriftlichen Einlassung des Angeklagten hat am Dienstagvormittag vor dem Landgericht Gießen der Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg im vergangenen Sommer begonnen. Die Anklage wirft dem 30-jährigen Jan P. aus Waldsolms (Lahn-Dill) vor, die Schülerin vor knapp einem Jahr verschleppt und nach einer versuchten Vergewaltigung ermordet zu haben.

Opfer zum Mitfahren genötigt

Die Anklage geht davon aus, dass Jan P. und die getötete Jugendliche über Monate hinweg Chatnachrichten mit teilweise sexuellen Inhalten und Fotos austauschten. Anschließend habe er das Mädchen mit Morddrohungen gegen Familienmitglieder und der Ankündigung, Nacktfotos von ihr zu veröffentlichen, genötigt, sich mit ihm zu treffen.

Prozess gegen mutmaßlichen Mörder von Ayleen beginnt Der mutmaßliche Mörder der Schülerin Ayleen steht ab Dienstag in Gießen vor Gericht. Jan P. soll die 14-Jährige aus dem Schwarzwald vor knapp einem Jahr nach Hessen gebracht und ermordet haben. Ihre Leiche wurde in einem See in der Wetterau gefunden. Zum Artikel

Ayleen sei daraufhin am Abend des 21. Juli 2022 in Gottenheim (Baden-Württemberg) in P.s Auto gestiegen. Danach soll der Angeklagte mit ihr in ein Waldstück bei Langgöns-Cleeberg (Gießen) gefahren sein, wo es zu der versuchten Vergewaltigung und dem anschließenden Mord gekommen sei. Ayleens Leiche wurde am 29. Juli aus dem Teufelsee zwischen Echzell und Reichelsheim (Wetterau) geborgen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Jan P. zudem vor, in einem weiteren Fall ein 13-jähriges Mädchen über Chats kontaktiert und dazu gebracht zu haben, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass es sich um eine Minderjährige handelt.

Angeklagter bestreitet Entführung

Der Angeklagte selbst ließ von seinen Anwälten eine Erklärung verlesen. Darin räumte er ein, Ayleen getötet zu haben. Dabei habe es sich aber um eine Affekttat gehandelt, nachdem es zwischen ihm und dem Opfer zum Streit gekommen war. Ayleen sei freiwillig zu ihm ins Auto gestiegen und mitgefahren.

Jan P. war bereits als Jugendlicher wegen eines versuchten Sexualdelikts verurteilt und für mehrere Jahre in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Bis Anfang 2022 nahm er an einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter teil. Bis dahin stand er auch unter Führungsaufsicht, die dann aber auslief.