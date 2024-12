Brennendes Haus in Wächtersbach Prozess um mutmaßlich vorgetäuschten Brandanschlag beginnt

Was zunächst wie ein rechtsextremer Brandanschlag aussah, entpuppte sich als mutmaßlicher Versicherungsbetrug: Am Landgericht Hanau hat der Prozess gegen eine Familie begonnen, deren Haus an Weihnachten 2023 brannte.

Bei dem Hausbrand entstand ein Schaden von rund 350.000 Euro. Bild © 5vision.news

Vor knapp einem Jahr an Weihnachten soll eine Familie in Wächtersbach (Main-Kinzig) ihr eigenes Haus angezündet haben. Weil sie es laut Anklage absichtlich wie einen rechtsextremen Brandanschlag aussehen ließ, müssen sich vier Männer und eine Frau seit Montag vor dem Landgericht Hanau verantworten. Audiobeitrag Bild © 5vision.news | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Die Anklage lautet auf schwere Brandstiftung, schweren Betrug sowie Vortäuschung einer Straftat. Fall sorgte überregional für Aufsehen In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag 2023 hatte der Wohnhausbrand in Wächtersbach für überregionales Aufsehen gesorgt, weil nach den Löscharbeiten an zwölf Stellen in dem von einer pakistanischen Familie bewohnten Gebäude rechtsextreme Parolen wie "Ausländer raus" und Hakenkreuze an den Wänden gefunden wurden. Zunächst hatte der Staatsschutz der Polizei wegen eines politischen Verbrechens ermittelt. Ausländerbeiräte und Politiker hatten sich entsetzt gezeigt. Mutmaßlicher Versicherungsbetrug Im März gaben Polizei und Staatsanwaltschaft dann eine Wende in den Ermittlungen bekannt: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hanau sollen die Angeklagten die Parolen selbst gesprüht haben, um eine falsche Fährte zu legen und von ihrer eigenen Straftaten abzulenken. Motiv soll gewesen sein, die Versicherungssumme von 350.000 Euro zu bekommen. "Ausländer raus"-Schmiererei in Wächtersbach- wir zeigen dieses Bild aus Dokumentationsgründen Bild © privat Hauptangeklagte sind der 48-jährige Hausbesitzer und dessen 35 Jahre alter Schwager. Beide sollen das Haus angezündet haben. Die Ehefrau des Beschuldigten soll vor dem Brand die Parolen an die Wände gemalt haben. Neben ihr sind auch der 19 Jahre alte Sohn des Paars sowie ein 56-jähriger Freund der Familie wegen Beihilfe angeklagt. Seit März sind die Beschuldigten in Untersuchungshaft. Das Gericht hat 14 Verhandlungstage bis Ende Februar 2025 anberaumt. Fünf Festnahmen Brand in Wächtersbach: Versicherungsbetrug statt rechtsextremer Tat vermutet Zum Artikel