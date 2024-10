Vier Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes an Arbeitskollegen vor Gericht

Vier Männer stehen unter Verdacht, ihren 37 Jahre alten Kollegen ermordet zu haben. Die Leiche wurde gefesselt in einer Wohnung entdeckt. Die Männer waren zunächst geflüchtet. Nun wird ihnen der Prozess gemacht.

Veröffentlicht am 02.10.24 um 15:04 Uhr

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Vor dem Landgericht Saarbrücken hat am Mittwoch ein Prozess um einen gemeinschaftlichen Mord an einem Arbeitskollegen begonnen. Der Getötete kam aus Südhessen.

Angeklagt sind vier Männer, die im März in der saarländischen Gemeinde Schmelz auf ihren Kollegen eingeschlagen und -getreten haben sollen. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage vom Mordmerkmal der Heimtücke aus.

Das 37-jährige Opfer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde von der Vermieterin tot in einer Wohnung gefunden. Nach Medienberichten soll es sich dabei um eine Monteurswohnung gehandelt haben, die er gemeinsam mit den anderen Männern bewohnte. Die Händes des Toten seien gefesselt gewesen.

Der Mann hielt sich aus beruflichen Gründen im Saarland auf und soll der Vorarbeiter der Angeklagten gewesen sein.

Tatverdächtige flüchteten

Wenige Tage nach der Tat wurden drei der vier Angeklagten in Frankreich festgenommen. Der vierte wurde einige Wochen später in Deutschland gefasst.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers kündigten zwei Angeklagte Einlassungen an. Bis Mitte Dezember sind sechs weitere Verhandlungstermine angesetzt.