Quantencomputer an der Uni Frankfurt

An der Frankfurter Goethe-Universität ist ein Quantencomputer offiziell in Betrieb genommen worden.

Veröffentlicht am 16.12.24 um 16:58 Uhr

Nach Angaben der Hochschule vom Montag ist er der erste dieser Art in Hessen, trägt den Namen "Baby Diamond" und verfügt über fünf Quantenbits. An ihm sollen Forscher und Studenten unter anderem untersuchen, wie er Spezialaufgaben in Superrechnern übernehmen kann. "Baby Diamond" kann bei 20 Grad betrieben werden - im Gegensatz zu anderen Quantencomputern, die mit flüssigem Helium auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt gekühlt werden müssen.