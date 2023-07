Rausch to go?

Macht Cannabis aus dem Automaten high? Die Polizei geht derzeit dieser Frage nach. In Hessen und anderen Bundesländern wurden zwölf Automaten mit CBD-Produkten geleert. Der Inhalt der "Pablomaten" wird jetzt auf illegale Substanzen untersucht.

Die Polizei hat Cannabis-Automaten in Marburg, Frankfurt und Herborn (Lahn-Dill) geräumt und deren Inhalt sichergestellt. Die Ermittler beschlagnahmten auch Cannabis auf Knopfdruck in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Außerdem veranlasste die Staatsanwaltschaft in Koblenz bereits am Dienstag, dass die Wohn- und Büroräume der Automaten-Betreiber durchsucht werden.

Die Firmen-Geschäftsführer werden verdächtigt, gewerbsmäßig mit Cannabisprodukten gehandelt zu haben, wie die Polizei dem hr am Donnerstag mitteilte. Die angebotene Ware werde nun auf den in Deutschland zugelassenen THC-Gehalt geprüft.

Cannabis und Bargeld sichergestellt

Es sind nach Angaben der Ermittler Produkte mit einem Gesamtgewicht von 3,4 Kilogramm im Wert von mehr als 34.000 Euro sowie Bargeld im vierstelligen Bereich beschlagnahmt worden. In den Automaten werden Cannabis-Produkte angeboten, die etwa CBD enthalten.

Die beiden Pablomaten-Geschäftsführer gründeten ihr Start-Up im Jahr 2021. Auf ihrer Homepage erklären sie: "Bei der Auswahl unserer Produkte war eine unvergleichbare Qualität das oberste Gebot." Die Cannabis-Produkte hätten eine entspannende und schmerzlindernde Wirkung. Der Online-Shop von Pablomat ist inzwischen "wegen Wartungsarbeiten" geschlossen.

THC-Wert wird chemisch untersucht

CBD ist die Kurzform von Cannabinol und gilt im Gegensatz zum psychoaktiven Tetrahydrocannabinol (THC) als nicht berauschend. Nur Hanfprodukte mit stark reduziertem THC-Gehalt dürfen in Deutschland überhaupt gehandelt werden. Ist der Cannabis-Wirkstoff THC zu hoch, fallen die Produkte unter das Betäubungsmittelgesetz.

Die sichergestellten Waren werden nun chemisch untersucht, um den THC-Gehalt festzustellen. Laut Polizei ist Erwerb, Besitz und Handel mit solchen Produkten aber auch dann verboten, wenn der Wirkstoffgehalt unter dem Grenzwert von 0,2 Prozent liegt, da ein "Missbrauch zu Rauschzwecken" nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Ermittler kontrollieren deshalb bundesweit die Inhalte von Cannabis-Automaten. Zuletzt räumten sie in Stuttgart und der Region 17 solcher Automaten. Auch dort bestand der Verdacht, dass darüber illegale Produkte verkauft wurden.