Razzia nach Störaktion von Mitgliedern der "Letzten Generation" am Frankfurter Flughafen

Nach einer Störaktion am Frankfurter Flughafen hat die Polizei am Donnerstagmorgen Wohnungen von Mitgliedern der "Letzten Generation" durchsucht.

Die Maßnahmen erfolgten "auf Intention und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt", wie ein Polizeisprecher sagte. Die Klimagruppe teilte mit, insgesamt seien an acht Orten in Deutschland Wohnungen durchsucht worden. Betroffen sind demnach Menschen, die sich am 25. Juli an einer Klebeaktion auf den Landebahnen beteiligt haben. Die Demonstranten legten damit den Betrieb am Airport für Stunden lahm.