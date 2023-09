Unwetter mit Starkregen, Gewittern und Sturm sind am Dienstagabend über Hessen hinweg gezogen. In Mittelhessen wurden bis zu 500 Blitze pro Minute gezählt. In Hadamar im Kreis Limburg-Weilburg wurden Dächer abgedeckt und der Strom fiel aus, nachdem ein Baum in eine Oberleitung gestürzt war. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Auch Teile Nordhessens waren von dem Unwetter betroffen. So schlug in Baunatal ein Blitz in den Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ein und ein Feuer brach aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, die drei Hausbewohner blieben unverletzt.