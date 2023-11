Die Pegelstände am Mittelrhein werden wegen des anhaltenden Regens in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter steigen.

Am Wochenende sollen sie aber ihren Scheitel erreichen. Am Freitagvormittag registrierte der Hochwassermeldedienst des rheinland-pfälzischen Landesamts für Umwelt am Pegel Kaub einen Wasserstand von 4,47 Metern mit steigender Tendenz. Damit sei Hochwassermarke erreicht, bei der es für die Schifffahrt veränderte Regeln gebe. Gravierende Folgen seien derzeit aber nicht zu erwarten.