Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt warnt Schwangere vor dem Konsum von Rohmilch und Rohmilchprodukten.

In sozialen Netzwerken tauchten Empfehlen auf, Rohmilch zu trinken - dies bringe aber gerade für Schwangere Risiken mit sich, so das RP am Mittwoch. Demnach können Bakterien (Listerien) schwere Komplikationen verursachen.